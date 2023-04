FC Nantes – Mercato : l'avenir de Kombouaré lié à Andy Delort ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Sous le feu des critiques des supporters après ses débuts moyens avec le FC Nantes, Andy Delort (31 ans) est plus que sous pression... d'autant que son cas personnel pourrait rejaillir sur l'homme qui lui a fait confiance : Antoine Kombouaré.

Delort dossier charnière dans les querelles internes au FCN

En effet, dans un FC Nantes où tout n'est souvent que lutte d'influence et politique, le Fennec pourrait coûter cher à son coach s'il ne retrouvait pas rapidement la forme. Selon L'Equipe, si le prêt d'Andy Delort se révélait être un fiasco, cela pourrait carrément coûter sa prolongation au Kanak, qui a choisi de relancer l'attaquant de 31 ans au dépends de l'égyptien Mostafa Mohamed (25 ans), dont le rendement était pourtant plus que correct depuis son arrivée.

Mogi Bayat et Bakari Sanogo ayant encore un peu l'oreille du président Waldemar Kita malgré leur gros déclassement cet hiver et gérant les intérêts du joueur de Galatasaray, le danger se ferait de plus en plus pressant pour Kombouaré. Andy Delort a encore du crédit sur le mois d'avril, ensuite...