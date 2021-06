FC Nantes – Mercato : l'Eintracht Francfort veut faire de la place pour Kolo Muani

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Faute d'être parvenu à un accord pour une prolongation de contrat, le FC Nantes tente d'arracher un joli chèque pour Randal Kolo Muani (22 ans). Même s'il l'a ouvertement critiqué dans L'Equipe pour son manque d'efficacité, Waldemar Kita espère une offre à huit chiffres (10 M€) pour son international Espoirs. Problème : « RKM » a des idées bien arrêtés, n'est pas tenté par Watford ou l'OL mais davantage par un départ en Bundesliga.

Déjà d'accord avec l'Eintracht Francfort sur les bases de son futur contrat, Kolo Muani est cependant bloqué dans la Cité des Ducs faute d'un accord entre le club allemand et le FC Nantes. En proie à des difficultés financières et durement impacté par la crise du Covid, Francfort ne peut pas miser plus de 5 M€ sur l'attaquant francilien et va devoir vendre énormément pour rehausser son offre.

L'Eintracht veut toucher le pactole sur cinq joueurs

Selon Bild, cinq cadres de l'effectif sont sur le marché. Auteur de 27 buts en championnat cette saison, Andre Silva (25 ans) a été mis sur le marché. Le Portugais, dont le nom a circulé à Barcelone, est sur le marché au tarif de 40 M€. Devant, Filip Kostic (28 ans) est sur le marché et partira en cas d'offre acceptable. Le milieu offensif Daichi Kamada (24 ans) est également mis à prix à 30 M€. Une somme qui n'effraie pas Tottenham, Watford ou encore Séville. Evan Ndicka (défenseur, 21 ans) et Jetro Wilems (latéral, 27 ans) sont les deux autres éléments sur le marché. La grande braderie a démarré et il y a fort à parier que Kolo Muani suivra l'opération dégraissage avec un œil attentif.