FC Nantes – Mercato : l'OGC Nice s'attaque à un Canari, l'OL le cible aussi

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

L'OGC Nice a présenté ses deux premières recrues : Morgan Sanson et Jérémie Boga. Mais son recrutement n'est pas terminé et le club azuréen compte notamment enrôler un nouveau latéral gauche. « Ce n’est un secret pour personne, le dossier du latéral gauche est la priorité. Pour l’instant, nous n’avons que Melvin Bard et le jeune Ayoub Amraoui, il est donc nécessaire de renforcer ce poste », a glissé Florent Ghisolfi en point presse

Merlin convoité

Selon Foot Mercato, Quentin Merlin, le latéral gauche du FC Nantes, prolongé en avril dernier, fait partie des cibles. Il plairait aussi du côté de l'OL. Mais le Gym aurait une longueur d'avance. « Il a entamé des discussions avec Nantes quant à la faisabilité de l’opération », révèle en effet « FM ». A suivre...

Podcast Men's Up Life