FC Nantes - Mercato : l’OGC Nice torpille l’arrivée de Ludovic Blas à l’OM !

La finale de la Coupe de France aura lieu demain soir à Saint-Denis entre le FC Nantes et le Toulouse FC (21h). Au-delà de ce match couperet, Ludovic Blas doit penser à son avenir personnel et savoir s’il veut à un cran supérieur la saison prochaine. Le milieu offensif de 25 ans devrait en avoir la possibilité.

Blas pas insensible à l’OGC Nice

Déjà courtisé par l’OM, L’Équipe fait savoir ce vendredi que l’intéressé est également dans le viseur de l’OGC Nice depuis quelques semaines. Et mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria : Blas serait assez intéressé pour devenir Aiglon et avoir un rôle prépondérant dans un projet ambitieux, lui qui veut voir plus haut. Reste à savoir si le fait de jouer une coupe d’Europe ou pas la saison prochaine peut influer sur sa décision. Autre détail de taille : Ineos devrait pouvoir débloquer 65 millions pour recruter cet été...

Bastien Aubert

Rédacteur