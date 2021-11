FC Nantes - Mercato : l’oiseau rare et remplaçant de Kolo-Muani déjà signé ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

C’est une bonne nouvelle pour le FC Nantes et tous les jeunes qui rêvent d’y éclore un jour. Cette semaine, Joe-Loïc Affamah (19 ans) a signé son premier contrat professionnel, qui prendra effet en juillet prochain et lie les deux parties jusqu’en 2025.

Après Quentin Merlin et Gor Manvelyan, c’est le troisième élément de la génération 2002, championne de France U17, à rejoindre l’effectif professionnel des Canaris. L’avantage avec Affamah, c’est qu’il a su évoluer à plusieurs postes avant de s’ancrer en attaque où il commence à briller en soutien de l’avant-centre.

Affamah commence à empiler les buts

« Il possédait ce qu’il a toujours aujourd’hui : une capacité à faire des choses simples et toujours justes », dépeint dans Ouest France Matthieu Bideau, en charge du recrutement des jeunes. « C’est un attaquant complet, puissant, à l’aise dans le jeu dos au but, décrit Pierre Aristouy, ancien attaquant et entraîneur des U19. Il ne lui manquait que des buts. »

Inquiétude levée, samedi dernier, face à Trélissac (2-1) : le Canari a inscrit son premier doublé en National 2, son troisième but de la saison en rassurant aussi sur ses capacités face à une adversité plus relevée. De bon augure pour envisager un avenir doré en Ligue 1 ?

Le groupe pour le déplacement à Lille ! 🔰 #LOSCFCN pic.twitter.com/WOEOb3qguV — FC Nantes (@FCNantes) November 26, 2021