FC Nantes - Mercato : la débâcle contre Laval pousse un cadre d’Aristouy au départ !

Le FC Nantes a très mal démarré sa préparation estivale en s’inclinant hier à Saint-Nazaire contre Laval (0-3). Si Pierre Aristouy a voulu dédramatiser la sécheresse du score, il n’empêche que cette défaite pourrait accélérer un départ au mercato. Après les ventes de Ludovic Blas à Rennes et d’Andy Delort à Umm Salal (Qatar), L’Équipe croit savoir que Moussa Sissoko serait le prochain sur la liste. Le milieu de terrain a disputé les 45 premières minutes du match amical d’hier après avoir repris quatre jours plus tard que les autres en raison d’un deuil familial.

Sissoko vers un championnat exotique ?

Même si Aristouy a affirmé compter sur lui, le FC Nantes ne serait pas opposé à l’idée de se délester de son salaire XXL (300 000 €), peu en adéquation avec ce qu’il a montré depuis son arrivée l’été dernier. La mise en examen dans une affaire de transferts irréguliers de l’agent du joueur, Bakari Sanogo, et du directeur général délégué du FCN Franck Kita empêchent les deux parties d’échanger mais des marques d’intérêt sont bien arrivées jusqu’à Nantes, via d’autres agents. Parmi les destinations possibles, la Grèce, la Turquie, les Émirats et l’Arabie saoudite.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.



Nos Jaune et Vert s'inclinent face à Laval pour ce premier match de préparation. pic.twitter.com/op0xHNOgig — FC Nantes (@FCNantes) July 15, 2023

