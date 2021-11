FC Nantes - Mercato : la liste des prétendants s'allonge pour Kolo Muani

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Libre de tout contrat en juin prochain, l'attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani, qui réalise un début de saison intéressant avec 2 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en 10 matchs de Ligue 1 disputés, attire le regard de nombreux clubs européens.

En plus du Bayern Munich, du Borussia Mönchengladbach, de l'Eintracht Francfort et de Tottenham, l'international Espoirs français serait sur les tablettes de deux autres écuries de Bundesliga, selon les informations de Sky Sport Allemagne. Il s'agirait du Bayer Leverkusen et du Hertha Berlin. Les prétendants ne manquent donc pas pour RKM.

