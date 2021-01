FC Nantes – Mercato : la piste Imbula finalement laissée de côté par Domenech ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

C'était l'une des grandes surprises qui avaient accompagné Raymond Domenech à son arrivée au FC Nantes. L'ancien sélectionneur des Bleus a décidé de mettre à l'essai Giannelli Imbula, l'ancien milieu de terrain de l'OM qui s'entraînait depuis quelques semaines avec Guingamp.

Après des propos plutôt positifs à son sujet, Domenech avait temporisé vendredi en conférence de presse. « Imbula, je n'ai pas pris la décision encore. Il a un vrai potentiel. Il est intéressant, il revient. Mais je n'ai pas pris la décision. Il me faut quelques jours. Giannelli était une opportunité parce qu'il est avec nous. On est en train de voir ce que ça donne. »

Imbula aurait quitté Nantes

Une retenue qui semble trouver confirmation ce dimanche. Le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau annonce en effet que Giannelli Imbula aurait quitté Nantes. Le signe a priori que les intérêts ne seraient pas convergents entre le joueur et le club.

Imbula, de son côté, semblait motivé à l'idée de rebondir quoiqu'il arrive dans son interview accordée à FootMercato. « Moi je ne me ferme aucune porte et je reste à l’écoute. Moi, ce que je souhaite c’est trouver un projet qui me correspondra le mieux et avec des gens qui sauront me faire confiance. Et tant mieux si c’est à Nantes ». A priori, avec les Canaris, c'est mal parti.