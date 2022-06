FC Nantes - Mercato : la première recrue de l’été arrive la semaine prochaine !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes ne veut pas perdre de temps pour préparer la saison prochaine. On l’a dit et répété, Antoine Kombouaré souhaite à tout prix éviter un « panic buy » au mercato et a demandé à ses dirigeants d’être plus réactifs cet été.

Dans l’idéal, plusieurs recrues seraient ainsi envisagées à la mi-juin et le premier d’entre elles se nomme Youssouf M'Changama. Selon L’Équipe, le capitaine de l’En Avant Guingamp était pisté par plusieurs clubs de L1 mais il aurait fait le choix de rejoindre le FC Nantes, où l'attend un contrat de deux ans (plus un en option).

Actuellement avec la sélection comorienne, le milieu offensif de 31 ans doit passer sa visite médicale en début de semaine prochaine. Et parapher son bail chez les Canaris dans la foulée si tout va bien. Kombouaré tiendrait alors sa première recrue (libre) de l’été.

🗞️ « Face à leurs juges »



La Une de L’Équipe de ce mercredi 8 juin 2022. pic.twitter.com/LNvwHxueqc — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 7, 2022

Pour résumer Si les dirigeants du FC Nantes espéraient faire signer plusieurs recrues avant la mi-juin, ils pourraient réussir un premier coup en s’offrant leur premier renfort du mercato estival la semaine prochaine : Youssouf M'Changama (31 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur