FC Nantes - Mercato : la première recrue de l'été est connue, c'est un ancien du RC Lens !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes tiendrait sa première recrue estivale ! En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le milieu défensif de Parme, Wylan Cyprien, va rejoindre les Canaris cet été.

Un accord total aurait été conclu entre le FCN et le club italien pour un prêt d'une saison assortie d'une option d'achat de 8,5 millions d'euros.

En France, Wylan Cyprien a déjà porté les couleurs du RC Lens (2012-2016) et de l'OGC Nice (2016-2020).

Wylan Cyprien joins Nantes from Parma, total agreement reached today and done deal. One season loan + buy option around €8.5m. 🇫🇷 #Nantes #transfers