FC Nantes – Mercato : la prolongation de Fabio masque un dossier sensible

Si le FC Nantes a acté la prolongation de Fabio pour une saison (jusqu'en juin 2022) vendredi, les Canaris peinent toujours à avancer dans le dossier le plus important du moment : celui de l'attaquant Randal Kolo-Muani, lié au FCN pour encore un an et demi mais qui n'a pas validé le contrat courant jusqu'en 2024 proposé par le clan Kita.

Il faut dire que, malgré son statut d'international Espoirs et les promesses générées par ses débuts en tant que titulaire, « RKM » s'est vu offrir un salaire deux fois inférieur à ceux de Renaud Emond et de Kalifa Coulibaly, deux joueurs qu'il a pourtant dépassé dans la hiérarchie. De quoi l'agacer sérieusement ?

Janvier 2021 pourrait être animé pour Kolo Muani

Pour l'instant, le lien n'est pas rompu entre Randal Kolo Muani et sa direction et l'urgence n'est pas encore là. Reste que des clubs étrangers, notamment anglais et allemands, suivent avec attention l'évolution du dossier.

Il n'est pas exclu que si aucun accord n'est trouvé, Waldemar Kita soit tenté de vendre son jeune avant-centre afin de dégager des liquidités. A l'été 2021, Randal Kolo Muani se retrouvera en position de force, à un an de son contrat, pour négocier un départ à prix réduit. Une solution qui n'arrangerait pas forcément la direction du FCN. Les prochaines rencontres seront décisives.