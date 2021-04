FC Nantes - Mercato : Lafont en dit plus sur la levée de son option d'achat

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Le FC Nantes a annoncé ce jeudi avoir levé l'option d'achat d'Alban Lafont, prêté à l'été 2019 pour deux saisons par la Fiorentina. Le gardien français de 22 ans est désormais lié avec les Canaris jusqu'en juin 2024.

"C'est le signe que le club compte sur moi"

Lancer le diaporama

FC Nantes - Mercato : la liste des partants possibles de l'été 2021 +9

Alban Lafont Credit Photo - Icon Sport

"C’est une vraie preuve de confiance commune et je suis très content de voir le FC Nantes lever cette option d’achat. C’est le signe que je fais du bon travail et que le Club compte sur moi. C’est à mon tour de rendre la pareille en prouvant un peu plus chaque jour sur le terrain. Le coach m’a récemment nommé capitaine de l’équipe et cette prolongation va en ce sens. J’espère vraiment que le meilleur est à venir. Aujourd’hui, l’idée c’est d’apporter mon expérience, ce que j’ai pu acquérir depuis toutes ces années, notamment ici à Nantes. J’ai vraiment envie d’aider le groupe à aller vers le haut", a déclaré l'international français Espoirs.