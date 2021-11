FC Nantes - Mercato : Lafont forcé à partir par Deschamps et les Bleus ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Hugo Lloris n’a pas vraiment à s’inquiéter pour son avenir immédiat en équipe de France. Vu le profil et l’âge de ses remplaçants directs (Costil, Mandanda et Maignan), le portier titulaire des Bleus n’est pas soumis à une concurrence des plus féroces. Ce sujet pourrait même commencer à devenir un problème pour le staff des Bleus, confronté à une pénurie de bons gardiens au sein de la nouvelle génération.

« Il y a un trou générationnel après Lloris, on en est conscients. On a pris un peu de retard mais depuis trois, quatre ans, on a pris le problème à bras-le-corps, répond le DTN Hubert Fournier dans L’Équipe. On veut mieux faire connaître le poste dès le plus jeune âge en poussant les plus petits à y passer. On a entrepris des changements dans la formation des encadrants. On veut aussi faire prendre conscience aux clubs du caractère essentiel de ce poste, qui ne doit plus être le parent pauvre de la formation. Enfin, notre souhait est que les clubs donnent davantage leur chance à des jeunes gardiens. C’est parce qu’ils ont été lancés que Barthez, ou plus tard Landreau, ont pu se développer. L’exemple de Green à Saint-Étienne a montré que les jeunes pouvaient répondre présents. Les clubs français doivent être moins frileux en la matière. »

Dans son édition du jour, L’Équipe cite les principaux favoris à la succession de Lloris chez les Bleus sur le moyen terme. Alban Lafont figure en haut de la liste mais il faudra sans doute penser à un départ du FC Nantes pour trouver grâce aux yeux des décideurs tricolores. « Paul Bernadoni (24 ans) et surtout Alban Lafont (226 matches en pro à 22 ans) disposent déjà d’une expérience conséquente du haut niveau mais vont devoir passer un palier sur la régularité. Il faudra être attentif au prochain club du Nantais. S’il parvient à se hisser dans un club européen, la porte des Bleus peut, à terme, s’ouvrir », explique le quotidien sportif.

Pas sûr que cette option soit validée par Antoine Kombouaré, qui a enfin trouvé son capitaine chez les Canaris.

Ce jeudi, la victoire de l'Irlande à domicile sur le Portugal est cotée à 9,00 chez France Pari. En face, un succès de la Seleçcao est à 1,31 pour un nul à 4,70.

Une émouvante minute d'applaudissements, à la mémoire de Sidi Kaba et à René Donoyan ! 💫 https://t.co/qSWq1eAJh3 — FC Nantes (@FCNantes) November 8, 2021