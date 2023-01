FC Nantes - Mercato : le chassé-croisé Moffi - Delort, Nice y croit toujours à fond

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Si du côté de Lorient on continue d'assurer que Terem Moffi (24 ans) finira bien la saison au Moustoir, l'OGC Nice ne lâche pas l'attaquant nigérian. Comme évoqué hier, les Aiglons ont bien augmenté leur offre (23 M€) et compte sur l'accord trouvé avec Moffi, qui a refusé l'OM, pour mettre la pression dans le sprint final.

Nice mise sur « la raison » pour récupérer Moffi

Dans l'attente de trouver un attaquant pour ouvrir la porte à Andy Delort, l'OGC Nice garde confiance pour Moffi. C'est en substance le message passé par un proche du dossier à Nice-Matin ce jeudi : « On espère que la raison l'emporta et que Terem sera bientôt un joueur de l'OGC Nice ».

En espérant que le Gym fasse au preuve de raison pour Delort...

Du côté des Canaris, où l'arrivée de João Victor a assouvi les besoins concernant la défense centrale, on n'attend plus que l'accord définitif de Nice pour Andy Delort avant de boucler son Mercato. Une patience, qui, on l'espère, ne sera pas vaine...