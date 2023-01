FC Nantes - Mercato : le coach de l'OGC Nice fait une mise au point sur le cas Delort

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Présent ce vendredi face aux médias à deux jours du choc face au LOSC (dimanche, 13 heures), Didier Digard, le coach par intérim de l'OGC Nice, a brièvement évoqué le cas d'Andy Delort, lequel sera encore absent du groupe des Aiglons pour ce match.

« Le club est décisionnaire »

« Je suis concentré sur les joueurs présents. Aujourd'hui, Andy Delort n'est pas présent (Il s'entraîne à part, NDLR). Le club, heureusement, est un club fort, qui décidera de l'avenir d'Andy, à partir du moment où il est sous contrat chez nous. Le club est décisionnaire et l'avenir nous dira ce qu'il se passera. S'il doit revenir, il reviendra. Je souhaite que tout se finisse bien ».

Annoncé en bras de fer avec ses dirigeants, l'attaquant de 31 ans est bel et bien rentré à Nice mais s'entraîne visiblement à l'écart dans l'attente de son transfert au FC Nantes. Un transfert qui tarde, le Gym attendant d'avoir trouvé son remplaçant avant d'accepter l'offre des Canaris et le laisser filer. Il ne reste plus que quatre jours à patienter avant le dénoument de ce dossier.