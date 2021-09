FC Nantes - Mercato : le coup de maître de Kombouaré au nez et à la barbe de Kita et Bayat

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes a officialisé, hier soir, l’arrivée de Willem Geubbels. Prêté avec option d’achat (de 6 millions d’euros) par l’AS Monaco, il s’agit d’un pari pour le club, tant l’attaquant de 20 ans a vu sa carrière freinée par les blessures depuis son arrivée en Principauté en 2018 en provenance de l’OL.

La grande information du jour, c’est surtout que le FCN n’a pas perdu d’élément majeur. Aucune nouvelle offre jugée recevable par le joueur n’est tombée pour Randal Kolo Muani, qui arrivera en fin de contrat en juin prochain et ne prolongera pas.

« Aucun investissement, aucun départ d’indésirable devant, mais énorme surprise RKM et Blas, confirme Emmanuel Merceron sur Twitter. Pour se maintenir sans trembler, il faudra éviter les blessures et les suspensions. »

Au rayon des autres bonnes nouvelles, le FC Nantes s’est également délesté de plusieurs éléments sur lesquels il ne comptait plus avec les départs actés d’Abdoulaye Touré (transféré au Genoa) et de Kader Bamba (prêté à Amiens). En revanche, les négociations avec Boavista pour le transfert d’Anthony Libombé ont été rompues.

