FC Nantes – Mercato : le dossier Abdoulaye Dabo devient réellement illisible

S'il devait être définitivement transféré à la Juventus à l'issue de son prêt de six mois et que certains en Italie se sont même avancés pour annoncer sa signature jusqu'en juin 2024, Abdoulaye Dabo (20 ans) est bel et bien toujours un joueur du FC Nantes... Et chez les Canaris on ne le considère pas comme un joueur plus en partance qu'un autre même s'il ne figure pas (pour l'instant?) dans les plans d'Antoine Kombouaré.

Le FCN a donné du temps de jeu à Dabo... en réserve

En effet, comme le rapporte Presse Océan, le jeune Dabo a participé avec Jean-Kévin Augustin (buteur) à la belle victoire de la réserve face à l'USSA Vertou (3-0) vendredi soir à la Jonelière. Une situation qui ne donne pas vraiment de lisibilité sur les plans du club le concernant.

Pas vraiment intégré à l'effectif mais pas vraiment lofteur - contrairement à Abdoulaye Touré et Kader Bamba que le club n'a pas convié aux matchs de l'équipe réserve – Abdoulaye Dabo ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait. Les discussions entre la Juve et le FCN se poursuivraient toujours selon Ouest-France.