FC Nantes - Mercato : le FCN annonce une signature (officiel)

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

"Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Denis Petric (34 ans) jusqu’en 2024. En fin de contrat cet été, le portier slovène sera donc présent lors du prochain exercice 2023-2024 qui marquera, sa cinquième saison sous le maillot jaune et vert. Joueur apprécié dans le vestiaire, travailleur et très impliqué au quotidien, le numéro 30 du FC Nantes continuera d’apporter toute son expérience au Club des rives de l’Erdre, ainsi que ses précieux conseils auprès des plus jeunes. L’ensemble du Club se réjouit de voir Denis prolonger l’aventure sous la tunique nantaise !", a indiqué le club des bords de l'Erdre dans un communiqué.