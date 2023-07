FC Nantes - Mercato : le FCN officialise quatre départs

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

"Tous les deux en fin de contrat au 30 juin 2023, Charles Traoré (31 ans) et Sébastien Corchia (32 ans) ne porteront plus les couleurs du FC Nantes la saison prochaine. (...) Prêtés - sans option d'achat -, respectivement par l'OGC Nice et le SL Benfica (Portugal) durant l'exercice 22-23, Evann Guessand et João Victor ont retrouvé leur club respectif lors de la saison 23-24. Le FC Nantes tient à les remercier pour leur passage sous ce maillot jaune et vert et leur souhaite une très bonne continuation pour la suite de leur carrière respective !", peut-on lire sur le communiqué du FCN.

Charles Traoré et Sébastien Corchia quittent le FC Nantes. Tous les deux en fin de contrat au 30 juin 2023, le Club tient à les remercier pour toutes ces saisons en Jaune et Vert.



Le Club remercie également Evann Guessand et João Victor, tous les deux prêtés la saison dernière. — FC Nantes (@FCNantes) July 4, 2023

