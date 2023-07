FC Nantes : le futur directeur sportif déjà passé à Paris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Franck Kita avait beaucoup de choses à dire hier en conférence de presse. Mais un volet de sa prise de parole a fait tiquer les supporters du FC Nantes : la mise en place prochaine d’une cellule de recrutement. « C’est quelque chose qu’il faut absolument mettre en place, a-t-il insisté. On va commencer par une personne pour qu’elle suive les joueurs toute l’année en France et à l’étranger et être capable, une fois que le coach a défini un profil, de lui proposer plusieurs choix. Travailler beaucoup n’a jamais été un problème mais on doit être plus professionnels. Ça passe par une cellule de recrutement. Ça peut être une personne qui arrive ou une personne en interne. On aime bien la promotion au mérite ici. »

Hébert (ex Paris FC) en favori ?

En fin de saison dernière, on se rappelle que Philippe Mao, coordinateur sportif aux fonctions élargies au FC Nantes, avait été dépêché pour superviser de nombreux joueurs afin d’être réactif sur le marché dans l’hypothèse où le club aurait été relégué. Un autre profil pourrait néanmoins être favori. Selon Ouest France, la direction du club pense à Frédéric Hébert (ex-directeur sportif du Paris FC, libre). « Mais d'autres pistes sont à l'étude, précise le journaliste David Phelippeau sur Twitter. Contacts établis avec au moins un spécialiste de ce domaine (recrutement) depuis plusieurs semaines… »

Selon les informations de Ouest-France, concernant "la cellule de recrutement" évoquée par Franck Kita hier, la direction du #FCNantes pense à Frédéric Hébert (ex-directeur sportif du Paris FC, libre). MAIS d'autres pistes sont à l'étude. — David Phelippeau (@dphelippeau) July 7, 2023

