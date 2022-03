FC Nantes - Mercato : le Messi du Vietnam en approche chez les Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Obligé d'anticiper un gros Mercato estival du fait de nombreux départs dans tous les secteurs de jeu et notamment devant (Kolo Muani à Francfort, Simon et Blas disposant d'un bon de sortie), le FC Nantes avancerait en catimini sur certains dossiers... Y compris dans des championnats très exotiques.

Nguyen Quang Hai, le nouveau Ludovic Blas ?

En effet, si l'on en croit le média local Soha, les Canaris seraient tombés d'accord avec le « Messi du Vietnam » Nguyen Quang Hai (24 ans). Fraîchement libéré de son contrat à Hanoi, l'international A vietnamien (29 capes, 8 buts) serait déjà tombé d'accord avec le club français.

Une information qu'il convient malgré tout de prendre avec de grosses pincettes puisque le conseiller du joueur n'a pas confirmé : « Pour le moment, je ne peux rien répondre et j'ai également décidé de ne pas répondre aux médias, car rien n'est encore exact. La presse ou les médias publient des informations, c'est leur affaire, et je ne peux rien confirmer. Point final ». Il y a quelques jours, ce derniers déclarait avoir reçu six propositions : quatre émanant de clubs européens et deux de clubs asiatiques en Corée du Sud (Ulsan Hyundai) et au Japon. Le FC Bâle est aussi cité parmi les possibilités. Affaire à suivre.

Le Messi du Vietnam vers Nantes ? Selon la presse locale, le FC Nantes serait tout proche de boucler l'affaire pour le Messi du Vietnam Quang Hai Nguyen (24 ans). En partance d'Hanoi, le milieu offensif arriverait libre. Une affaire à confirmer quand même...

Alexandre Corboz

Rédacteur