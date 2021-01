FC Nantes – Mercato : le Stade Rennais et Bordeaux visent une pépite des Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Canaris

En conférence de presse ce vendredi, Raymond Domenech a évoqué les cas de Thomas Basila et Baptista Mendy, deux jeunes en fin de contrat qui quitteront le FC Nantes l'été prochain à l'issue de leur contrat : « C’est une problématique qui se pose. Je ne peux pas changer la donne. Je les utilise parce qu’ils ont un vrai potentiel pour les intégrer au groupe mais c’est tout. Là, je prends une situation actée, je pars sur une nouvelle page. Si cela ne tenait qu’au président et à moi, on les garderait mais il y a beaucoup de gens et de clubs autour ».

Brest serait très chaud pour Baptista Mendy

Concernant Baptista Mendy (20 ans), Foot Mercato fait le point et de nombreux clubs souhaitent attirer le milieu de terrain et ex international tricolore U17. Si les portes de l'Angleterre se sont fermées suite au Brexit face à l'impossibilité d'obtenir un permis de travail, d'autres destinations sont possibles en France et en Allemagne.

D'après FM, Brest, Angers, Rennes et Bordeaux auraient pris des renseignements en Ligue 1. Les Brestois seraient notamment très intéressés par son profil. A l'étranger, deux grands noms de Bundesliga ont également contacté l'entourage : l'Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen. Reste à savoir quel sera le choix de Baptista Mendy et de son entourage.