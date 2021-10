FC Nantes - Mercato : le Stade Rennais prêt à chiper un homme fort de Kombouaré ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes a fait plaisir à ses supporters samedi en s’imposant contre Clermont (2-1). Au-delà du résultat, qui a placé les Canaris à la 7e place de L1 à la fin des matches du week-end, c’est l’état d’esprit affiché qui peut donner confiance pour la suite de la saison.

« Cette saison, les Canaris sont nettement plus consistants défensivement et plus inspirés offensivement avec des joueurs comme Simon, Kolo Muani et Blas qui ont pris une nouvelle dimension, a analysé Pierre Ménès sur son blog. Les Nantais pourraient vivre une saison moins stressante que la précédente. »

Sauf si Antoine Kombouaré venait se voir ravir l’un des éléments forts cités par ce même Ménès, comme cela pourrait arriver au mercato hivernal ? Hier, Ouest France a fait savoir que Florian Maurice était à la Beaujoire lors du match entre le FC Nantes et Clermont. Le motif de sa présence n’est pas clairement établi mais la Twittosphère fait déjà état d’un intérêt pour Randal Kolo Muani ou Ludovic Blas. Du côté auvergnat, les noms de Mohamed Bayo et Cédric Hountondji (déjà ciblé cet été) ressortent également.

Florian Maurice est présent à la Beaujoire pour assister à la rencontre entre Nantes et Clermont. (@JMBoudard). — Actu SRFC (@ActuSRFC_) October 23, 2021