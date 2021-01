FC Nantes - Mercato : le Torino contredit Domenech pour Touré

"Abdoulaye Touré sur le départ ? Non, je ne crois pas, après en avoir discuté avec lui. C'est un vrai leader sur le terrain." Voilà ce qu'a répondu Raymond Domenech hier soir lorsqu'il a été interrogé sur un possible transfert du milieu de terrain lors du mercato hivernal. Lorsque Christian Gourcuff était encore l'entraîneur des Canaris, un départ en janvier du joueur formé au club ne faisait pourtant quasiment aucun doute. L'arrivée de Domenech a-t-elle rebattu les cartes ? En Italie, on pense que non !

Une offre du Torino devrait bientôt partir

Dans son édition du jour, le quotidien sportif turinois Tuttosport explique en effet que le Torino est toujours à fond sur le dossier Abdoulaye Touré et qu'il a bien l'intention de le finaliser d'ici la fin du mercato hivernal. On peut y lire : "Les rapports arrivés sur le bureau du directeur sportif, David Vagnati, sont positifs. Selon ses hommes de confiance, le joueur a des caractéristiques qui pourraient servir aux Grenat. En conséquence, une proposition pourrait partir d'un moment à l'autre".

Voilà peut-être qui explique la réponse de Domenech lors de sa conférence de présentation : si le Torino n'avait formulé aucune offre, Touré ne se voyait effectivement pas quitter le FC Nantes. Mais à partir du moment où il y en aura une, le joueur formé chez les Canaris aura-t-il toujours l'intention de rester jusqu'à la fin de la saison ?