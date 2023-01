FC Nantes - Mercato : les Canaris à l'affut pour un joueur s'étant proposé à l'OM ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Hier, le journaliste de Hit West Simon Reungoat a révélé que le FC Nantes finalisait l'arrivée de l'ailier jordanien Mousa al-Tamari (Louvain). Et qu'après cela, il se focalisera sur le recrutement de deux milieux de terrain, suivant la volonté d'Antoine Kombouaré. Ce mercredi, Foot Mercato dévoile l'un des noms suivis pour renforcer l'entrejeu. Il s'agit de Morgan Sanson.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec Aston Villa, l'ancien Montpelliérain et Marseillais n'a joué aucune minute avec les Villans depuis le début de la saison. Il souhaite revenir en France et lorgnait en priorité l'un de ses anciens clubs. Mais l'OM a déjà fait savoir qu'il n'était pas intéressé. Et Sanson (28 ans), qui a déjà refusé Auxerre et Strasbourg, pourrait se laisser tenter par le challenge nantais, surtout qu'il y a une double confrontation alléchante avec la Juventus en février. Aston Villa serait ouvert à un prêt.