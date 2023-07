Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

D'accord depuis plusieurs jours pour rejoindre le FC Nantes, Lamine Diack a enfin pu régler ses problèmes de visa pour quitter la Turquie et rejoindre les Canaris sur la base d'un prêt d'une saison avec option d'achat obligatoire.

« Un rêve de gamin »

Sur le site officiel des Canaris, le milieu défensif de 22 ans a fait part de son bonheur de rejoindre enfin Nantes : « Évoluer en Ligue 1, c'est un rêve de gamin. Tout joueur venant d'Afrique rêve de jouer un jour dans ce grand championnat. Désormais, je suis impatient de découvrir l'équipe et mes nouveaux coéquipiers. Enock Kwateng que je connais bien et qui est formé ici, ne m'a dit que des bonnes choses du Club et il est persuadé que le FC Nantes est un très bon endroit pour continuer ma progression. Il m'a également parlé de l'ambiance à La Beaujoire, avec tous les supporters présents derrière l'équipe ».

Ronaël Pierre-Gabriel devrait assez vite lui emboîter le pas ...

