FC Nantes Mercato : les Canaris attaqués sur Mostafa Mohamed cet été ?

Auteur d’une belle CAN (4 buts) malgré l’élimination précoce de l’Egypte, Mostafa Mohamed est revenu dans une bonne dynamique au FC Nantes. Ce dimanche, à Toulouse (victoire 2-1 des Canaris), il a même été pharaonique en inscrivant un but sur coup-franc (son 7ème de la saison) et en délivrant une passe décisive.

Les recruteurs ciblent le Pharaon des Canaris

Les performances de l’ancien joueur de Galatasaray ont tapé dans l’œil de nombreux recruteurs de clubs européens selon Foot Mercato qui prédit déjà un été agité au FCN autour du cas de Mostafa Mohamed.

Une fois n’est pas coutume, Waldemar Kita se retrouve en vraie position de force sur le dossier puisque Mohamed dispose encore de trois ans de contrat (2027) à l’issue de cette saison.

🚨🟡🟢🇪🇬 #Ligue1 |



⭐️ Mostafa Mohamed encore décisif aujourd'hui avec un but et une passe décisive avec le FC Nantes et il sera l'une des attractions du mercato l'été prochain.



👀 Son contrat expire en juin 2027, beaucoup de clubs européens surveillent sa situation… pic.twitter.com/EOqmVLITYZ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 11, 2024

