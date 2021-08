Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Au FC Nantes, les marchés des transferts se suivent et se ressemblent … au grand dam des supporters. En effet, à moins de deux semaines de la fin du Mercato, Antoine Kombouaré a toujours toute sa ligne d'attaque disponible. Il est toutefois possible que certains Canaris comme Randal Kolo Muani, Moses Simon, Kalifa Coulibaly, Renaud Emond ou Ludovic Blas quittent le nid. Une situation qui inquiète l'insider Emmanuel Merceron.

Le cirque Bayat – Mao – Kita pour ruiner les plans du coach ?

« On peut donc raisonnablement penser que si ça part dans les prochains jours, il ne restera plus assez de temps pour les remplacer correctement. Toujours la précipitation », déplore le fan invétéré du FCN, qui imagine déjà le cinéma chaotique d'un remplacement offensif dans l'urgence et sans travail de scouting préalable.

« Il faudra composer entre ce que veut Antoine Kombouaré, ce que propose Mogi Bayat, ce que refuse Philippe Mao, ce que Franck Kita fait volontairement capoter. Ce sprint final va encore être un beau marasme », s'agace Emmanuel Merceron.

À 12 jours de la fin du mercato, RKM, Simon, Coulibaly, Emond, Ludovic Blas... ne sont pas partis. On peut donc raisonnablement penser que si ça part dans les prochains jours, il ne restera plus assez de temps pour les remplacer correctement. Toujours la précipitation. #FCNantes — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) August 19, 2021

Il faudra composer entre ce que veut AK, ce que propose Bayat, ce que refuse Mao, ce que FK fait volontairement capoter. Ce sprint final va encore être un beau marasme. #FCNantes — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) August 19, 2021