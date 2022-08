FC Nantes – Mercato : les Canaris ne sont pas le premier choix de Christian Kouamé

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Cible du FC Nantes pour le secteur offensif, Christian Kouamé (Fiorentina, 24 ans) ne sait pas encore à quelle sauce il sera mangé sur cette fin de Mercato d'été. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'attaquant ivoirien a envoyé son agent Michelangelo Minieri parler avec la direction de la Viola la semaine dernière pour en savoir plus sur ses perspectives en Toscane.

S'il n'est pas complètement fermé à l'idée de rester sous réserve que la Fiorentina lui donne des perspectives, l'ancien joueur d'Anderlecht (13 buts, 10 passes l'an passé) se dirige plutôt vers un départ sur le dernier rush du Mercato.

Son ami veut la mèche, Kouamé veut Anderlecht !

En Belgique, du côté des Mauves, son ancien coéquipier Majeed Ashimeru lui a fait un gros appel du pied, révèlant la priorité de Kouamé pour un retour à Bruxelles : « Il me manque beaucoup. Il habitait à cinq minutes de chez moi et nous étions ensemble tout le temps. Nous resterons en contact. Je lui ai déjà dit qu'il n'avait pas le choix : il doit revenir. C'est sa maison ici, les fans l'adorent. Anderlecht lui manque aussi, on en parle souvent. Quand il reviendra, ce sera une grande fête », a-t-il lâché au média La Capitale.

Outre Nantes et Anderlecht, Kouamé intéresse aussi de nombreux clubs de Série A. Le Corriere dello Sport évoque notamment des intérêts de Bologne, Cremonense et la Spezia...