Considéré comme l'un des plus grands espoirs du FC Nantes, Mohamed Achi (19 ans) va bel et bien rester chez les Canaris. Comme annoncé il y a quelques jours, l'international U20 s'est bel et bien entendu avec sa direction pour un premier contrat professionnel d'une durée de trois saisons, contrat qui prendra effet en juin prochain et jusqu'à la fin de l'exercice 2024-25.

Kombouaré l'a à l'oeil

Sur le site officiel du club, le natif de Bondy et ancien poulain de Wilfried Mbappé a fait part de sa satisfaction : « C'est une immense fierté pour mes proches et pour moi. C'est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail mais ce n'est pas une fin en soi ! Je dois continuer à travailler, à chercher à progresser pour m’améliorer. Le travail, c'est vraiment le mot d’ordre pour la suite ».

Tireur de coup-franc émérite, Mohamed Achi est arrivé à Nantes à l'âge de 14 ans. Porte-étendard de la génération 2002, le « Juninho nantais » est l'un des éléments importants de l'équipe réserve en National 2 (13 matches, 3 buts, 3 passes décisives). Antoine Kombouaré le convoque régulièrement à l'entraînement des professionnels même si, pour l'heure, il n'a pas eu le droit aux joies d'un banc avec l'équipe fanion.