FC Nantes – Mercato : les Canaris ont manqué un énorme coup à l'été 2021

L'été dernier, le FC Nantes a tenté sa chance pour Adolfo Gaich (22 ans). Un attaquant pour lequel Waldemar Kita n'était cependant pas près à débourser plus de 4 M€. Sur ce dossier, les Canaris ont peut-être raté une bonne opération économique.

En effet, le 5 août dernier, l'attaquant de l'équipe d'Argentine olympique a finalement signé au CSKA Moscou pour 8,5 M€. Si ses six premiers mois européens en Russie se sont mal passés, Adolfo Gaich s'est bien relancé depuis en Italie, du côté de Benevento.

Gaich a séduit les géants d'Italie

Auteur de deux buts lors des six derniers matchs de Série A, bourreau de la Juventus de Turin, le natif de Cordoba a déjà tapé dans l'oeil de très grosses écuries italiennes. Sauf surprise, le CSKA – qui a fixé l'option d'achat à 11 M€ - devrait réaliser une plus-value. D'après la Gazzetta dello Sport, le Milan AC et l'Inter Milan ont coché son nom sur leurs tablettes...

De leurs côtés, les Nantais – qui ont manqué d'audace pour Adolfo Gaich – ont préféré miser sur Jean-Kévin Augustin, libéré par le RB Leipzig en toute fin de marché. L'ancienne pépite du PSG souffre d'un Covid long et n'a plus disputé la moindre minute en Ligue 1 depuis le 28 novembre dernier. Encore un pari raté (et doublement raté).