FC Nantes – Mercato : les Canaris peuvent oublier la piste Joao Pedro

Au FC Nantes, les quelques pistes offensives connues sur ce Mercato se referment les unes après les autres. On sait aujourd'hui que les Canaris ont rendu les armes sur les cas Colak (PAOK) et Luis Suarez (en partance pour Grenade). Il est aussi plus que probable que Lincoln reste finalement au Flamengo après avoir fait l'objet de discussions avancées.

Joao Pedro désormais titulaire à Watford

Pour Joao Pedro (Watford, 19 ans), cela ne s'annonce pas bien non plus. Il y a quelques semaines, les Canaris ont discuté d'un prêt du jeune Brésilien mais du côté des Hornets, on a vite fermé la porte... Et les récents évènements laissent à penser que le natif de Ribeirao Preto ne viendra pas non plus.

En effet, Vladimir Ivic, l'entraîneur de Watford, tient l'attaquant Brésilien en haute estime et compte s'appuyer sur lui pour la saison. C'est d'ailleurs la raison qui a poussé le club de Championship à accepter le départ en prêt de Luis Suarez. Cette saison, Joao Pedro a été titularisé trois fois sur trois. Samedi, il a même marqué l'unique but du derby remporté face à Luton (1-0). Une réalisation qui va lui donner du crédit chez les supporters londoniens...