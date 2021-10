FC Nantes - Mercato : les demandes de Kombouaré à Kita pour janvier son tombées

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Cet après-midi, le match Nantes-Clermont mettra aux prises les deux entraîneurs ayant utilisé le moins de joueurs depuis le début de la saison. Pour Antoine Kombouaré, c'est une volonté. Le Kanak ne compte pas sur une partie de son effectif, comme l'explique l'article de L'Equipe du jour, dans lequel on devine quels seront ses besoins au mercato.

« Kombouaré, qui doit composer avec un effectif ric-rac, manque peut-être aussi d’un peu plus de densité à certains postes, même si le mercato a vu rester ceux qu’on pensait voir partir (Lafont, Kolo Muani, Blas). S’il est le coach qui a utilisé le moins de joueurs (21) après Pascal Gastien (Clermont, 20), il fait partie de ceux qui effectuent le plus de changements (4,8 en moyenne). Il lui manque un côté gauche plus sûr sur le plan défensif. Fabio et Charles Traoré ont du mal à être convaincants, et à Bordeaux, c’est même Appiah qui a fini de ce côté après la sortie de Fabio, alors que Traoré était sur le banc. »

« Devant, Bukari manque encore de force sur le côté droit. Kombouaré a des garanties avec Blas, Kolo Muani et Simon, mais ce n’est pas toujours le cas et il ne faudrait pas que l’un d’entre eux se blesse, car derrière, c’est léger : Coulibaly n’a pas marqué cette saison, Geubbels est blessé, Coco a perdu du temps de jeu, Emond ne joue plus et Limbombe, comme Augustin, a disparu de la circulation. »

Antoine Kombouaré (Nantes) avant le match contre Clermont : « On doit améliorer la finition » https://t.co/lQF5PaMmia — ♡ Nantes Online (@NantesOnline) October 22, 2021