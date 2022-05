FC Nantes - Mercato : les derniers doutes entourant Kombouaré levés

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

En début de soirée, L'Equipe a teasé un article de son édition de demain dans lequel il est dit qu'Antoine Kombouaré a pris la décision de continuer l'aventure au FC Nantes. Revenu dans son club formateur en février 2021, le Kanak a réussi l'exploit de le maintenir via les barrages alors qu'il était dernier puis de le ramener en Europe via une victoire en Coupe de France cette saison. Mais ses propos après la finale gagnée contre Nice (1-0), dans lesquels il critiquait à demi-mots Waldemar Kita, et la révélation de tensions avec son président ont entretenu le doute sur sa volonté d'honorer son contrat jusqu'en 2023.

Mais L'Equipe, donc, a assuré qu'il continuerait, notamment pour diriger son équipe sur la scène européenne. Seulement, dans la foulée, le journaliste de Hit West Simon Reungoat a dit sur Twitter qu'il avait un doute concernant cette information et que Kombouaré ferait de toute façon le point sur son avenir demain en conférence de presse. Mais Ouest-France vient de confirmer l'annonce de L'Equipe et il semblerait donc que le FC Nantes n'aura pas besoin de se chercher un nouvel entraîneur cet été !

Pour résumer Antoine Kombouaré devrait demeurer l'entraîneur du FC Nantes la saison prochaine. Des doutes sur sa continuité étaient nés après ses commentaires en finale de la Coupe de France et la révélation de tensions avec Waldemar Kita.

Raphaël Nouet

Rédacteur