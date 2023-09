FC Nantes – Mercato : les dessous du deal Douglas Augusto

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si le FC Nantes a entériné la signature de plusieurs brésiliens cet été, Douglas Augusto est incontestablement celui qui donne le plus satisfaction actuellement. Ouest-France s’est donc attardé sur ce « coup » arrivé du PAOK Salonique pour un peu plus de 5 M€, tentant de comprendre comment les Canaris avaient fait main basse sur l’intéressé.

Un coup de la nouvelle cellule de recrutement

Miraculé du football (il a souffert d’une maladie des articulations entre 2017 et 2018 et a dû se faire soigner aux Etats-Unis), Douglas Augusto doit sa signature à Nantes au recruteur indépendant Mickaël Marques. « J’ai filé le nom à Baptiste Drouet (chief scout du FCN depuis cet été), qui le connaissait déjà », glisse l’intéressé, content de sa proposition : « C’est un gros coup. Nantes cherchait un joueur qui amène de la grinta et un équilibre à l’équipe. Il est sobre et efficace. Il n’hésite pas à aller au duel, il ne se cache pas. Il a un vrai leadership et il n’hésite pas à remobiliser dans les moments les plus difficiles. Il a enfin une grosse expérience européenne. »

Dans cet article, on apprend aussi que, pour rejoindre le FC Nantes et la Ligue 1, Douglas Augusto a fait un « gros effort financier » sur ses prétentions initiales. Un dossier qui n’a pas grand-chose à voir avec celui de Marquinhos (Arsenal) par exemple, recruté par le FCN sur « Le bon coin » du football après une annonce publiée par les Gunners !

