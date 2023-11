FC Nantes - Mercato : les deux nouvelles recrues des Canaris présentées

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le site Tribune Nantaise propose un éclairage sur les deux nouvelles têtes du FC Nantes : Matthieu Rossi et Alexandre Ambroziewicz, venus renforcer la cellule de recrutement des Canaris afin d'épauler Baptiste Drouet, le nouveau responsable du recrutement arrivé au mois de juin du FC Lorient.

Rossi n'est pas un inconnu à Nantes, Ambroziewicz arrive de Lille

"Matthieu Rossi, la première de ces deux nouvelles recrues, a déjà collaboré avec le club lors du dernier mercato estival avant de prendre ses fonctions en tant que scout au mois de septembre, révèle le média pro-nantais. Âgé de 26 ans, il est originaire du sud-ouest de la France et est diplômé en management du sport. Il travaille également en tant que scout pour la marque Adidas où il est chargé de l’observation des jeunes talents de la région toulousaine." Quant à Alexandre Ambroziewicz, on apprend qu'il était "basé jusqu’ici à Lille, et qu'"il est lui aussi titulaire d’une certification en management du sport et bénéficie d’une expérience en tant qu’entraîneur. Il a en effet officié pendant plusieurs années avec les équipes de jeunes de l’US Lesquin (Nord). Sur sa page LinkedIn, il a salué « l’opportunité extraordinaire d’aider ce club historique du football français."

