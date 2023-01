FC Nantes - Mercato : les premiers mots de Delort

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Après plusieurs semaines de feuilleton, Andy Delort est enfin officiellement un joueur du FC Nantes. Sur le site officiel du FCN, le désormais ex-attaquant de l'OGC Nice a livré ses premiers mots en tant que Canari.

"Je me sens comme un gamin à la rentrée des classes"

"Je suis très content. Ça faisait une dizaine de jours que j'attendais de pouvoir m'entraîner avec mes nouveaux coéquipiers. Aujourd'hui je suis là, je profite. Je me sens comme un gamin à la rentrée des classes, je me suis réveillé très tôt ce matin pour me préparer. Je connaissais beaucoup de joueurs, avec qui j'ai pu évoluer où alors contre qui j'ai déjà eu l'occasion de jouer. J'ai vraiment été très bien accueilli ici. Il y a un match qui arrive très vite et je me languis déjà de découvrir ce stade en tant que joueur du FC Nantes !", a confié Andy Delort, qui pourrait faire ses débuts avec le FC Nantes ce mercredi contre l'OM.

Fabien Chorlet

Rédacteur