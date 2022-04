FC Nantes - Mercato : Limbombe a asséné un dernier camouflet à Kita avant son départ

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Les supporters du FC Nantes se rappelleront sans doute encore longtemps d’Anthony Limbombe (27 ans). Malheureusement pour eux, ce ne seront pas ses performances sportives qui aiguilleront leur mémoire mais plutôt l’échec industriel... et financier du club à son endroit.

Plus gros achat de l’histoire du FC Nantes (entre 8 et 10 millions d’euros) en 2018, le milieu de terrain belge a résilié son contrat courant jusqu’en juin 2024 mais ne partira pas sans rien. Comme le fait savoir 20 Minutes, aucun chiffre n’a pour l’heure filtré en termes d’indemnités mais il restait au FCN à lui régler 27 mois de salaire (à 82 500 euros brut) et 400 000 euros de primes (soit un total de 2,6 millions d’euros).

Selon David Phelippeau, « on peut imaginer que la poire a sans doute été coupée en deux. » « Les deux parties étaient essoufflées, c’était un soulagement des deux côtés que ça se termine », confie un proche de Limbombe. Ce dernier aura donc coûté plus que cher à Waldemar Kita sans aucun retour sur investissement ou presque.

Pour résumer Après avoir résilié son contrat à l’amiable avec le FC Nantes, Anthony Limbombe ne partira pas sans rien. S’il a déjà coûté très cher à Waldemar Kita, le voilà encore bien pourvu après son départ avec un petit chèque rondelet.

Bastien Aubert

Rédacteur