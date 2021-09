FC Nantes Louza et Touré ne portent pas haut les couleurs du FCN

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Que deviennent les anciens du FC Nantes Imran Louza (22 ans) et Abdoulaye Touré (27 ans) ? Formés à la Maison Jaune, les ex Canaris brillent-ils sous les couleurs respectives de Watford et du Genoa ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que leur trajectoire est similaire.

« Après Imran Louza cantonné à la coupe de la Ligue et rien d'autre à Watford, c'est Abdoulaye Touré maintenant, qui après un bon match suivi d'un match naufrage avec le Genoa, n'a plus disputé une minute depuis deux matches », a récemment indiqué l'insider Emmanuel Merceron sur Twitter.

Si le départ de Louza peut laisser quelques regrets sportifs, les supporters du FC Nantes ne devraient en avoir aucun avec celui de l'ancien capitaine des Canaris. En rejoignant le club italien, ce dernier aurait rapporté pas moins de 4 millions d'euros à Waldemar Kita.

Prix de 4M€ annoncé par David Phélippeau sur RMC cette semaine. — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) September 26, 2021