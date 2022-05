FC Nantes - Mercato : Mchangama officialise son départ et se rapproche du FCN

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Ce mardi, Foot Mercato a révélé que le FC Nantes avait proposé deux années de contrat plus une en option au milieu offensif Youssouf Mchangama (31 ans), en fin de bail avec Guingamp. Le Comorien arriverait chez les Canaris pour prendre la succession de Ludovic Blas, qui devrait filer vers l'Angleterre après sa remarquable saison. Comme pour confirmer l'imminence d'une arrivée en Loire-Atlantique, Mchangama, 15 buts et 5 passes décisives en 41 matches en 2021-22, a publié un message d'adieu sur le compte Instagram de la société le représentant, mettant ainsi un terme aux espoirs d'EAG de le prolonger.

"J’aimerais dire aujourd’hui merci à l’En Avant Guingamp, ses supporters, ses salariés et ses bénévoles. Mon aventure au club se termine ici après trois saisons à défendre les couleurs rouge et noir en ayant donné le maximum à chaque instant passé sur le terrain. Je tiens particulièrement à remercier le président Desplat et Patrice Lair d’avoir cru en moi et de m’avoir donné l’opportunité de jouer dans ce magnifique club accompagné de ses fervents supporters . Je remercie également tous les entraîneurs que j’ai connus ainsi que les joueurs avec qui j’ai partagé de bons moments sur et en dehors des terrains... Le staff et les joueurs de cette saison avec cette 6e place pleine de promesses pour la suite, je l’espère. Grace à vous, j’ai eu l’occasion de représenter le club, ma famille et le peuple comorien avec fierté aux trophées UNFP. Enfin un grand MERCI à vous les supporters, vos attentions particulières à mon égard m’ont touché, avoir été le capitaine pendant deux saisons de votre club fut un honneur ! Vos encouragements sans relâche dans les bons et mauvais moments ont été déterminants dans les résultats de notre équipe ! Guingamp est l’une de mes plus belles expériences, kenavo."

Raphaël Nouet

Rédacteur