FC Nantes – Mercato : Ménès a un avis bien différent de Gourcuff pour le renfort offensif

Dans la dizaine de jours qui sépare de la fin du Mercato, le FC Nantes va-t-il accueillir une nouvelle recrue ? Rien n'est moins sûr même si l'arrivée d'un buteur a longtemps rythmé l'été des Canaris. Mais de l'aveu même de Christian Gourcuff, un revirement n'est pas à exclure.

Ravi de l'éclosion de Randal Kolo-Muani, le technicien nantais ne semble plus dans l'urgence de voir un buteur débarquer. « Recruter pour recruter n’a pas d’intérêt. Ça peut même être négatif. Après, on sait très bien que l’on ne fait pas une saison avec onze joueurs. S’il y a des possibilités de renforcer le groupe, même si je ne suis pas décideur en la matière, mais il n’y a pas de problème parce que c’est toujours un plus », a confié le technicien devant la presse il y a deux jours.

Ménès estime que les Canaris n'ont pas la qualité devant

Un avis pas franchement partagé par Pierre Ménès qui estime que le manque de qualité offensif reste un vrai problème pour les Canaris, y compris après les débuts prometteurs de Kolo-Muani. « On ne peut pas dire que Nantes soit une équipe qui bétonne mais il n'y a pas assez de qualité devant pour convertir les occasions qu'ils peuvent se créer », a déclaré le consultant au sortir du nul entre le FC Nantes et l'ASSE.