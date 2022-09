FC Nantes - Mercato : Metz reste ferme pour Centonze, fin du bras de fer imminent ?

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Piste du FC Nantes pour renforcer les Canaris en qualité de joker, Fabien Centonze (26 ans) est toujours sous contrat avec le FC Metz... Et la tentative de bras de fer amorcé par l'ancien Lensois pour partir n'a pas franchement fonctionné.

Après avoir passé une semaine en arrêt maladie pour forcer son départ, le latéral droit des Grenats a depuis repris le chemin de l'entraînement ces derniers jours sous la houlette de Laszlo Bölöni. Si le technicien roumain ne l'a pas appelé lundi face à Guingamp (défaite 6-3), préférant Sofiane Alakouch, ce n'est visiblement que partie remise.

Bölöni a parlé à Fabien Centonze

En marge de la rencontre face aux Bretons, Laszlo Bölöni a reconnu avoir eu une discussion franche avec Centonze pour le recadrer : « Je crois qu’on a des interprétations différentes de problèmes posés par la vie, parce que tout ne peut pas toujours aller bien. Certainement qu’il a trouvé que ce qui lui arrive est injuste. Mais la vie est comme ça... Il faut être capable de le comprendre, de surmonter les difficultés et de garder la tête froide pour avancer. On a discuté de ça, notamment... J’espère qu’il sera rapidement mieux mentalement pour reprendre avec le groupe. Il faut aussi qu’on pense à son retour physique. Parce qu’il est valeureux mais aussi fragile. On doit le retaper physiquement. Et après, on verra », a expliqué le coach des Grenats au Républicain Lorrain.

Du côté de Metz, on est déterminé à continuer jusqu'en janvier prochain avec Fabien Centonze. Le joueur l'entendra-t-il de la même oreille ?