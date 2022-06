FC Nantes - Mercato : Mollet, M’Changama, Cabella... les nouvelles sont bonnes !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes a été bien inspiré d’inclure un pourcentage à la revente lors du transfert de Diego Carlos au Séville FC en juillet 2019. Waldemar Kita récupèrera ainsi environ 1,5 million d’euros pour le départ du roc brésilien à Aston Villa. Cela ne sera pas de trop pour finaliser les dossiers chauds du moment, notamment Florent Mollet. « On avance avec un club, auquel il a donné son accord. On attend désormais un retour », a expliqué Laurent Nicollin hier soir sans désigner le FC Nantes pour autant.

« Aujourd’hui, Nantes a des pistes au milieu de terrain. Notamment le dossier très chaud avec le Guingampais, Youssouf M’Changama. Il y a un autre nom qui est sorti et je peux le confirmer, il s’agit de Florent Mollet. Il y a un contact effectivement avec le milieu de terrain de Montpellier », a précisé de son côté David Phelippeau sur RMC Sport.

Dernier nom qui est revenu au FC Nantes en vue du mercato : Rémy Cabella. Le président du Montpellier HSC a confirmé sa volonté de prolonger dans l’Hérault même si rien n'est fait jusqu'à maintenant : « J’ai rencontré Rémy. Il souhaite rester, mais il existe des impératifs financiers et sportifs. On va voir si on peut régler certains problèmes. » Ce qui laisse donc un dernier espoir aux Canaris...

