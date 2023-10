FC Nantes - Mercato : Moses Simon a reçu une belle offre des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

En fin de contrat au 30 juin au FC Nantes, Moses Simon sera-t-il encore au club la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr… Dans l’émission « Sans Contrôle » sur le site de Ouest-France, Simon Reungoat (Hit-West) et David Phelippeau (Ouest-France) y sont allés de leurs informations récentes sur le dossier.

Moses Simon patiente dans l’attente d’un plus gros contrat ailleurs

Pour le premier nommé, le Nigérian « n’a pas dit au FC Nantes qu’il ne prolongerait pas mais il faudra le prolonger avec un gros contrat, à la manière d’un Andy Delort quand il est arrivé à Nantes » pour le convaincre de rester. En privé, Moses Simon répète à l’envi qu’il souhaite signer un dernier deal lucratif avant qu’il ne soit trop tard… quitte à le prendre dans le Golfe.

Selon David Phelippeau, les Canaris sont encore en course : « Le FC Nantes lui a fait une belle offre selon son entourage. Ce qu’on me dit, c’est qu’il s’agit d’une offre vraiment honnête et que le FC Nantes ne s’est pas foutu de sa gueule. Mais pour l’instant le joueur préfèrerait peut-être aller sur un projet sportif et financier plus intéressant… » Wait and see donc.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Drôle de podcast aujourd'hui ! Vous ne l'attendiez pas, mais @JMBoudard est de retour quand même, un @pabard qui n'a que Nicolas Pallois à la bouche, un @SimonReungoat en meneur de jeu... en bois et un @dphelippeau toujours aussi incisif ! #FCNantes https://t.co/bxYQC4yD7q — Sans Contrôle (@PodcastNantes) October 17, 2023

Podcast Men's Up Life