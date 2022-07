FC Nantes - Mercato : Mostafa Mohamed détourne de l’ASSE un immense chouchou des Verts !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le FC Nantes compte un nouvel attaquant dans ses rangs. Mostafa Mohamed a en effet signé chez les Canaris cette semaine, en prêt en provenance de Galatasaray. L’attaquant égyptien a participé à sa première séance d’entraînement hier avec les Canaris, sous la pluie nantaise. Déjà dans le bain, Mohamed a déjà affiché certaines qualités sur le rectangle vert. Ce qui ne surprendra pas un certain Bafétimbi Gomis.

« C’est un joueur complet qui dégage une énorme puissance, qui a un potentiel et une marge de progression énormes. Nantes a flairé la bonne affaire, a-t-il développé dans Ouest France. Il prend aussi les espaces, il ne rechigne jamais à faire des efforts. Sa qualité, c’est sa présence quand il est devant le but, de la tête, il prend tous les ballons. Outre une frappe lourde, il sait faire remonter le bloc et dégage une puissance, dans les pressings, etc., c’est impressionnant. Après Sala et Kolo Muani, Mostafa est dans cette lignée-là. Il y a quelques années, vous vous souvenez d’Hasselbaink, qui prenait les espaces, dégageait une grande puissance ? Il est un peu comme ça. »

Après l’arrivée de Mohamed au FC Nantes, Gomis sera désormais son premier fan ! « L’année dernière, cela a été difficile pour lui car il a été pas mal de fois sollicité, avec de faux départs pour Bordeaux et Saint-Etienne. Je suis sûr que la Ligue 1 va lui convenir, a-t-il poursuivi. Je lui ai conseillé d’apprendre le français. C’est un joueur que j’apprécie énormément, qui a le cœur sur la main. Il me tarde de venir bientôt lui rendre visite à la Beaujoire. Je viendrai. Désormais, je serai supporter nantais ! » Au grand dam de l’ASSE...