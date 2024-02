Mercato : Mostafa Mohamed envoie un signal positif au FC Nantes pour son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Dans une interview accordée au journaliste de Free Ligue 1, Alexandre Ruiz, Mostafa Mohamed, arrivé à l'été 2022 au FC Nantes, a rappelé combien il se sentait bien sur les bords de l'Erdre.

"C’est un club où je me suis immédiatement senti à l’aise"

"Le club de Nantes et les personnes qui y travaillent sont les meilleures. C’est un club où je me suis immédiatement senti à l’aise. Le ressenti était différent en raison de la langue. C’était ma deuxième année en tant que professionnel, où j’ai dû voyager pour un nouveau pays, donc la situation était un peu difficile, mais petit à petit tout est devenu plus simple et agréable", a confié l'attaquant égyptien, qui semble donc s'être parfaitement acclimaté à Nantes et à la France. Cela s'en ressent dans ses statistiques puisque l'ancien joueur de Galatasaray a déjà inscrit 7 buts en 19 matchs de Ligue 1 disputés cette saison.

