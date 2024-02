FC Nantes Mercato : nouveau coup de théâtre pour Centonze !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si Sky Italia, L’Equipe et Ouest-France annoncent tous un accord entre le FC Nantes et le Héllas Vérone pour Fabien Centonze (28 ans), il n’est pas encore totalement acté que le latéral droit rejoindra l’Italie sur ce dernier jour du Mercato.

Centonze pas encore d’accord avec le Héllas Vérone

En effet, le média breton explique qu’il manque un gros point à l’accord tripartite : le « oui » du joueur. L’ancien Messin ne s’est pas encore mis d’accord avec le club italien sur les conditions financières de son départ à Vérone et réserve sa réponse pour dans la journée.

Si les portes de Schalke04 (D2 allemande) et du FC Lorient se sont refermées pour Centonze, on n’est pas à l’abri d’un ultime soubresaut à ce dossier alors que le Lausanne Sport (D1 suisse) s’est positionné. D’après L’Equipe, le Héllas Vérone et le FCN se seraient entendus sur un prêt avec une option d’achat fixée à 3,5 M€…

