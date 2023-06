FC Nantes - Mercato : on en sait plus sur les dossiers Castelletto, Pallois, Sissoko, Blas et Delort

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Alors qu'ils étaient réunis ce mardi dans un nouvel épisode de Podcast 100% Nantes, les journalistes Simon Reungoat, Julien Soyer, Jean-Marcel Boudard et David Phelippeau ont fait le point sur plusieurs dossiers chauds du FC Nantes.

Aristouy retient Castelletto, Pallois, Sissoko, Blas et Delort se dirigent vers un départ

À commencer par Jean-Charles Castelletto, qui serait pisté par Valence et le Feyenoord Rotterdam. Mais l'entraîneur des Canaris, Pierre Aristouy, compterait sur le défenseur central camerounais, d'après Simon Reungoat, qui a, par ailleurs, annoncé que "si Nicolas Pallois a une grosse proposition ou en tout cas quelque chose qui le satisfait et bien je crois que Nantes est prêt à le laisser partir."

Au milieu de terrain, Moussa Sissoko, arrivé l'été dernier au FCN en provenance de Watford, serait bien poussé vers la sortie par les dirigeants nantais. "La porte est très grande ouverte pour le plus grand salaire du vestiaire", a affirmé Simon Reungoat. Quant à Ludovic Blas, courtisé notamment par le Stade Rennais, son départ se préciserait. "On savait que Rennes s’intéressait à Ludovic Blas, ça se concrétise", a indiqué Simon Reungoat. "Offre de Rennes hier (lundi), de 15 millions d'euros bonus compris. Et on sait que le joueur est plutôt intéressé par le projet rennais et il s’est déjà mis d’accord avec le Stade Rennais depuis la fin de semaine dernière", a poursuivi David Phelippeau.

Enfin, Andy Delort, dont l'option d'achat comprise dans son prêt a été automatiquement levé après le maintien des Canaris en Ligue 1, ne devrait pas être retenu cet été. "Cet été, Nantes va être avec une porte grande ouverte pour Andy Delort", a affirmé Simon Reungoat.

