FC Nantes - Mercato : on en sait plus sur les dossiers Delort, Da Silva et Rose

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Alors que le FC Nantes a officialisé ce mardi les arrivées du milieu offensif de Schalke 04, Florent Mollet, et du latéral gauche du Paris FC, Jaouen Hadjam, le club des bords de l'Erdre ne compte pas s'arrêter là cet hiver et vise encore un attaquant et un défenseur central. Le journaliste d'Hit West, Simon Reungoat, a fait un point sur les dossiers chauds.