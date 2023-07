FC Nantes - Mercato : on sait pourquoi le dossier Tosin a capoté

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Toujours en quête de renforts estivaux, le FC Nantes voit l’une de ses cibles lui passer sous le nez. Les Canaris ciblaient Aiyegun Tosin, mais le Béninois va s’engager avec un club breton de Ligue 1.

Tosin va s’engager à Lorient

Aiyegun Tosin va s’engager au FC Lorient, malgré l’intérêt du FC Nantes et de Montpellier. Les Lorientais étaient plus obstinés et présents sur place qui plus est, dévoile l’insider Mohamed Toubache-Ter. Le FC Nantes avait pourtant proposé une offre loin d’être ridicule, annonce l’insider. Le buteur du FC Zurich restait sur une saison à 16 buts et 3 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues. Une nouvelle désillusion pour le FC Nantes…

Deux clubs français étaient en finale pour Aiyegun Tosin: Lorient & Montpellier.



Nantes était hors-jeu depuis hier 15H30 malgré une proposition loin d’être ridicule. #FCLorient #FCNantes #MHSC #FCZurich — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 23, 2023

Ce qui a fait la différence, c’est l’obstination lorientaise & le harcèlement positif d’Aziz Mady Mogne, présent sur place durant + de 48H.



Montpellier très présent par la voix de son Président… restant des détails à régler pr l’officialisation de Mavididi, cela a été un frein — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 23, 2023

